Требуется на постоянной основе ведение дневника, от имени доставщика пиццы, образец для подражания здесь: http://www.cd4user.net/anekdot/dnevnik_moskvicha.shtml , практически полная свобода творчества без сроков, главное что-бы было смешно. Главное, в сюжетах, непосредственно пиццерия освещалась позитивно. ...
Тексты для веб студии
Необходимы тексты для сайта веб студии.
Оплата 1 wmz за 1 К з.б.п. уникального текста.
Общий объем 20-60 К знаков. Оплата вебмани.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг37 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется на основании разговора по аське и ряда ссылок сайтов конкурентов написать тексты для сайта по продаже программного обеспечения. Также потрубется рекламные статьи для продаваемого ПО Оплата: 1 доллар за 1 К ...Закрыт16 лет назад
Нужно несколько интересных медицинских статей, темы: генотипирование, кариотипы и т.п. Нужен автор с медицинским образованием. Статьи должны быть только уникальными и обязательно понятными для читателя. Шансы имеют только кандидаты с примерами ...Завершен16 лет назад
- $325
Требуется рерайтер и корректировщик описаний. В данный момент в магазине DVDClick требуется переписать 3100 позиций,потребуется корректировка только одного поля: - рерайт основного описания позиции - Описание должно быть 350-500 ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужен человек, который немного раздупляется в цмс друпал, на входе готовый сайт с установленной цмс-кой и форумом и текстовый файл со списком тайтлов разбитых по тематикам, вам нужно создать контейнеры, форумы и внутри темы с ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется качественный рерайт, копирайт статей на тему скутеров Интересны статьи с описанием широкого спектра производителей - японские, китайские, европейские, отечественные. В большей степени интересует полезность статьи - к примеру ...Копирайтинг5 исполнителейЗавершен16 лет назад
- $40
Тематика сайта: Продажа виагры и сиалиса. Ключевые слова: сиалис, купить сиалис,дженерик сиалиса, виагра купить,левитра,купить левитру. Вхождение ключевых слов: 3-5%Копирайтинг5 исполнителейЗакрыт16 лет назад
- $150
Написать 43к уникального, качественного текста.Завершен16 лет назад
- $250
Требуется качественный рерайт, копирайт статей на тему Мини тракторы. Интересны статьи с описанием мини тракторов широкого спектра производителей - японские трактора, китайские, европейские. В больше степени интересует полезность статьи - к примеру ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Необходимо написать 5 статей с ключевыми словами Объем 2,5-3 тыс знаков Оплата WM Жду ваших предложений )Копирайтинг3 исполнителяЗавершен16 лет назад