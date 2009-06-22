Написание статей на тему "Беременность","Ребенок"

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  2. Копирайтинг
Завершен80 заявок990 просмотров

Необходимо написать 5 статей с ключевыми словами

Объем 2,5-3 тыс знаков

Оплата WM

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Написание статей
16 лет назад
Res-sveta
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранные исполнители

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$25
2 дня
happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$20
3 дня
Татьяна, огромное спасибо за работу. Все на высшем уровне. Очень приятно с Вами сотрудничать.Рекомендую!
Весьма доброжелательный и адекватный заказчик. Своевременная оплата в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.
just_do
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов(-1)
16 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
just_do
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов(-1)
16 лет назад

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