Здравствуйте! Мне нужен человек, который будет писать статьи (новости) на сайт футбольной тематики www.zafootball.ru. Хотелось бы выяснить цену за 1000 постов. Чем ниже цена > тем больше вероятность того, что я выберу Вас. ...
Написание статей на тему "Беременность","Ребенок"
Необходимо написать 5 статей с ключевыми словами
Объем 2,5-3 тыс знаков
Оплата WM
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