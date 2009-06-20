Приватный проект для Надежды (Autochthon)

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка162 просмотра

Необходимо написать 2 статьи с ключевыми словами и одну информационного характера. Каждая статья по 3000 знаков. Срок 3-4 дня.

16 лет назад
anvyz
Антон 
54 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Autochthon
Надежда 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
92 отзыва
16 лет назад
$18
4 дня
Отличная, превосходная работа. Очень доволен качеством исполнения. Статьи на самом высшем уровне. Рад сотрудничеству. Обещаю еще не раз обращаться к вам, Надежда.
Спасибо за добрые слова. Очень приятно с вами работать, кроме хорошего отзыва получить еще и своевременную оплату с бонусом - здорово, спасибо. Буду рада продолжению нашего сотрудничества. Заказчик - просто супер!

Заявки фрилансеров

Autochthon
Надежда 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
92 отзыва
16 лет назад

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