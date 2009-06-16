5 статей на тему "часы"

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен34 заявки546 просмотров

Нужно написать 5 статей объемом 3-4 тыс знаков + подобрать под каждую 2-3 картинки.

16 лет назад
samcool
Семён 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$20
3 дня
Заказывал 5 статей. Очень понравились. Рекомендую Марину как хорошего копирайтера!
Приятное сотрудничество. Очень интересное задание, своевременная оплата в полном объеме. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад

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