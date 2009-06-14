Статьи, рерайт

Есть сайт мотошколы - http://motoshkola.com.ua. Сейчас название - ШЕМ (Школа Езды на мотоцикле). нужно придумать название, чтоб у людей асоциировалось с ПРОФИ. Что это школа, обучающая професиионально и все такое. Ну вообщем ...