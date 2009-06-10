Заполнить контентом сайт ahova.by

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Закрыт10 заявок396 просмотров

Требуются статьи для сайта www.ahova.by. Всего 12. названия находятся в левом меню. Видеонаблюдение, Досмотровые системы, и .т.д.

Ключевые слова - это названия статей + монтаж, проектирование, техническое обслуживание, поставка оборудования.

Сегмент рынка это крупные торговые объекты, строительные организации, Министерство энергетики, и т.д.

16 лет назад
My_IT_Agancy
Георгий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

vseprodam
Виктор 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$48
3 дня

Заявки фрилансеров

vseprodam
Виктор 
36 лет
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