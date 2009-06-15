Мебель, немецкие кухни (рерайт текстов)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен44 заявки805 просмотров

Требуется рерайт текстов на тему "Немецкие кухни".

Оплата сразу после проверки исходя из 1 К символов = 1 wmz

Возможен как в wmr так и в wmz

Общее количество требуемых статей - порядка 20-50 штук. Статья должна иметь количество знаков без пробелов 1 - 1,4

16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Solis
37 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
cliffbreaker
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена оперативно. Правки по текстам в течении суток. Приятное впечатление о процессе выполненной работы. Спасибо, Вадим.
Замечательный работодатель, с которым приятно работать. Четко и ясно объясняет работу. Человек слова - не изменяет требования по работе и оплачивает работу в строго оговоренный срок. Советую!
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$50
10 дней
Несмотря на то, что был сорван срок по подаче первой части материала, Марина справилась с проектом вовремя и качество текстов устроило. Спасибо.
Приятно было работать, человек с пониманием отнесся к задержке материала, по вине моих технических неполадок. Оперативно все проверил и незамедлительно расплатился. Спасибо.
juliakor2209
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$20
4 дня
Сделано весьма качественно. Приятные впечатления от общения в процессе работы. Несмотря на молодость в проекте Юлия отлично справилась с заказом.
От работы с Александром остались только хорошие впечатления. Четкое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Solis
37 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
cliffbreaker
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
juliakor2209
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

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