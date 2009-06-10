2 статьи (по 2 тыс. каждая)

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Завершен15 заявок463 просмотра

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1)Статью на тематику игры онлайн. Направленность: Флеш игры.

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2)Статью на тематику мультфильмы. Направленность: Флеш мультфильмы (+пара предложений о флеш сериалах).

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Цена вопроса 150 р. Оплата только вмр.

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С Уважением, Иван.

16 лет назад
Midnik
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Julia_PO
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена Юлией на УРА! Доступно, в кратчайшие сроки и очень грамотно. Темой овладела моментально и настолько прониклась ей, что в итоге получился приятный и легко читаемый текст. Спасибо за выполненное задание ;)
Иван отличный заказчик. Отсутствие пустой информации, только чёткие, понятные требования. После выполнения работы сразу же произвёл оплату. Сотрудничеством осталась довольна. Смело работайте с Иваном. приятный от ответственный человек.

Заявки фрилансеров

Julia_PO
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов
16 лет назад

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