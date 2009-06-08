Сочинение (эссе) на заданную тему

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок283 просмотра
#1$

Нужно написать эссе для поступления на MBA (школа бизнеса).

Текст эссе не должен превышать 500 слов. Язык эссе - русский.

Тема:.Если бы Вы могли выбрать для приглашения на обед трех любых людей, которые когда-либо жили на земле, кого бы Вы пригласили и почему?

Общие рекомендации по составлению эссе хорошо описаны здесь http://studentochka.ru/editor_103.html

Для выбора исполнителя мне нужна аннотация планируемого эссе (его краткая копия):

Мне нужно увидеть и и утвердить краткий общий план - кого пригласите Вы (это дожны быть известные люди, лучше из сферы бизнеса, еще лучше если это будут CEO прошедшие обучение в известных школах бизнеса), из этого плана хотелось бы понять чем они будут интересны Вам, укажите кратко в двух словах что о них будете писать и что напишите о себе - чем будете интересны им, кратко в двух словах.

И еще думаю можно написать пару слов о чем будете говорить с ними во время обеда. Понятно что мы должны получиться интересными собеседниками во время обеда, но еще важнее показать себя и свои качества и мысли с лучшей стороны, и далеко не уклоняться от той мысли, что это эссе для поступления в школу бизнеса.

Всего должно получиться полторы максимум две печатные страницы (всего не более 500 слов).

Я нахожусь в Москве (м.Университет). Хотелось бы уточнить способ оплаты удобный Вам (мне удобны WMZ).

Обязательное условие - эссе должно быть оригинальным и не должно появиться в свободном доступе хотя бы до ноября 2009 года.

HTML
16 лет назад
perestoronin
Вячеслав 
54 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нейминг открывающегося РА полного цикла.

    $100

    Уважаемые креативщики! Необходимо придумать название для открывающегося рекламного агентства полного цикла. Нужна ЯРКАЯ и эстетическая идея! Название должно легко произноситься и быть благозвучным (без нездоровых ассоциаций), может быть как на русском так и ...

    Копирайтинг77 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ведение блога о фотографии

    $100

    Требуется креативный блоггер с опытом качественного копирайта и начальными знаниями SEO для ведения с нуля нового блога о цифровой фотографии. Очень важно, чтобы вы сами увлекались цифровой фотографией и знали о ней необходимые сведения. ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Название информационного агенства

    Требуется придумать звучное, но серьёзное наименование международного информационного бизнес-агенства (т.е. на анлийском языке, не более 5 символов) . Конкретная тематика не важна + параллельно имя домена в зоне .com (пожалуйста, проверяйте свободен ли домен)

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать домен для портала ресторанов

    $10

    Требуется придумать домен для портала, посвященного ресторанам, барам, кафе и т.п. заведениям Латвии. Надо чтоб домен был не слишком длинный, ну и собственно учесть все рекомендации по выбору домена.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нейминг

    $50

    Задача: Придумать название для фаст-фуда. Ключевой продукт - пицца в форме конусов. Идея концепци - удобно есть на ходу.

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи

    Необходимо написать несколько статей на тему "Парфюмерия Косметика".Ваши предложения с ценой +портфолио

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать рекламные описания для светильников

    Нужно написать завлекательные тексты-описания для светодиодных светильников. Для каждой модели достаточно нескольких предложений, но таких, чтоб человек заинтересовался. Сама по себе продукция прикольная и функционал необычный. Теперь нужно это хорошо расписать. Вот ...

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад