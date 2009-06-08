Уважаемые креативщики! Необходимо придумать название для открывающегося рекламного агентства полного цикла. Нужна ЯРКАЯ и эстетическая идея! Название должно легко произноситься и быть благозвучным (без нездоровых ассоциаций), может быть как на русском так и ...
Сочинение (эссе) на заданную тему
Нужно написать эссе для поступления на MBA (школа бизнеса).
Текст эссе не должен превышать 500 слов. Язык эссе - русский.
Тема:.Если бы Вы могли выбрать для приглашения на обед трех любых людей, которые когда-либо жили на земле, кого бы Вы пригласили и почему?
Общие рекомендации по составлению эссе хорошо описаны здесь http://studentochka.ru/editor_103.html
Для выбора исполнителя мне нужна аннотация планируемого эссе (его краткая копия):
Мне нужно увидеть и и утвердить краткий общий план - кого пригласите Вы (это дожны быть известные люди, лучше из сферы бизнеса, еще лучше если это будут CEO прошедшие обучение в известных школах бизнеса), из этого плана хотелось бы понять чем они будут интересны Вам, укажите кратко в двух словах что о них будете писать и что напишите о себе - чем будете интересны им, кратко в двух словах.
И еще думаю можно написать пару слов о чем будете говорить с ними во время обеда. Понятно что мы должны получиться интересными собеседниками во время обеда, но еще важнее показать себя и свои качества и мысли с лучшей стороны, и далеко не уклоняться от той мысли, что это эссе для поступления в школу бизнеса.
Всего должно получиться полторы максимум две печатные страницы (всего не более 500 слов).
Я нахожусь в Москве (м.Университет). Хотелось бы уточнить способ оплаты удобный Вам (мне удобны WMZ).
Обязательное условие - эссе должно быть оригинальным и не должно появиться в свободном доступе хотя бы до ноября 2009 года.
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