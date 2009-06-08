Название информационного агенства

Нужно написать завлекательные тексты-описания для светодиодных светильников. Для каждой модели достаточно нескольких предложений, но таких, чтоб человек заинтересовался. Сама по себе продукция прикольная и функционал необычный. Теперь нужно это хорошо расписать. Вот ...