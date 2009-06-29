Не рекомендую сотрудничать с данным заказчиком. Человек сам не знает, чего он хочет. Чёткое задание сформировать не в силах, но требует затем от исполнителя того, о чём речи и не шло. Андрей крайне бестактный человек, с которым просто неприятно общаться. На протяжении нескольких недель принимал мои работы, а потом заявил, что всё было ужасно. Спрашивается - почему так поздно заказчик это сообразил? А насчёт "переплаты"...Постыдились бы, неуважаемый! За три недели работы вы мне заплатили 1 тыс. рублей!!!! И уж эти деньги я с лихвой отработала. Щедрость на уровне фантастики! И предоставьте мне ссылку хоть на одну неточность в других работах, кроме той, за которую я не взяла деньги! И, кстати, ещё...Вы меня не увольняли, не тешьте себя подобной мыслью. Я ушла от вас сама, сразу, как только отработала аванс. А после этого со мной общалась ещё одна девушка, которую вы также обидели своей некорректностью и бессмысленными и ничем не подкреплёнными придирками.