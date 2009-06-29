Добавить код Рич-Медиа от Каваганды на сайт DLE.
Андрей Шевцов sheffcovsheffcov
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно поменять баннер на сайте, работы на 5 минут. DLEHTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
Новостному сайту (DLE+IPB) требуется на постоянную основу тех.админ. Объём работы не велик: требуется лишь следить за функционированием системы и оперативно решать новые технические вопросы сайта (установка модулей, изменение вёрстки и т.п.). Главное, чтобы кандидат ...Системное администрирование51 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно убрать на сайте с движком DLE модуль чата! (из кода {chat_block}) Если убираю {chat_block} из кода, то в "подвале" меняется шрифт. Нужно убрать {chat_block} чтобы шрифт остался нетронутымВеб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется шеф-редактор на новостной сайт. В обязанностях: - редактирование текстов, в том числе литературное, корректировка - замещение главного редактора в период отсутсвия - выбор тем, их распределение между журналистами - в случае выбора темы автором либо другим лицом ...Прочее1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Форекс-сайту нужна качественная аналитика (фундаментальный и/или технический анализ). Писать требуется ежедневно по рабочим дням. Прошу не писать в "личку", но подробно описывать предложение в соотвествующих полях. Указывайте сразу сроки (1 месяц) и сумму, иначе я ...Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Нужно из заданого текста (29 страниц в MSWORD) изготовить книгу в формате .PSD. Разработать обложку и внутреннее обрамление.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Движок - DLE. Нужно, чтобы каждый день, либо по времени, либо по команде, скрипт оправлял пользователям по внутренней базе (на e-mail) анонсы пяти последних новостей (заголовок, краткая новость и ссылка на читать далее). Желательно, чтобы ...Закрыт14 лет назад
Требуется поиск в интернете, рерайт и размещение на сайте форекс-стратеий. Объём: 3 стратегии в неделю. Прошу указывать предлагаемую стоимость размещения одной статьи на сайте и её обоснование.Копирайтинг4 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Нужен знаток HTML-форматирования для публикации статей на сайте (CMS - "DLE"), и составления (разово, для автоматической рассылки) высококачественного анонса для рассылки по внутренней почте (нужна только форма). Граммотный русский язык - обязательно. Объёмы большие, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется корректировка и редактирование большого объёма текстов. Требования к кандидатам: Филологическое (схожее) образование Добавляйте предложения с подробным описанием. В личку писать не нужно - я сам с Вами свяжусь. После добавления ...Редактирование и Корректура4 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Имеется огромный объём работы в области написания журналистских материалов, копирайта, рерайта. В общем, нужны грамотные журналисты. Желательно высшее журналистское и/или экономическое образование. Тематика: макроэкономика, мировая политика, внебиржевые рынки. Хотя, хорошему специалисту область не важна. ...Копирайтинг9 исполнителейЗавершен14 лет назад
- $60
Нужно "разбудить" чат на форекс-сайте, начав активное общение на таковом. Всего нужно 5-6 человек ( или акков). В чате должно быть активное общение.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужно подгтовить объёмное, красивое и безупречное бизнес-решение по предложению потенциальным рекламодателям аренды рекламным площадок на сайте. От Вас: креативность, опыт, знание дела. Желательно портфолио аналогичной тематики. В личку не писать. Сразу ставьте сроки и стоимость.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно расположить рекламные места на сайте и изготовить макет сайта с рекламными местами на нём для презентации такового рекламодателям. Всего одна страница и 8 рекламных мест места нужно расположить в соответсвии с представленным ...Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
Разместить код счётчика "Рамблер" на сайте. Сразу указывайте цену и сроки, иначе я не смогу Вас выбрать. В личку писать не надо.Завершен15 лет назад
Нужно просто добавить кнопку LiveInternet на сайт. Заоблачные цены не предлагать, в личку не писать. Сразу указывайте срок и стоимость, иначе я не смогу принять предложения.Завершен15 лет назад
Требуется разработать серию динамичных рекламных баннеров для новостного портала: - 468х60 – 15 КБ - 234х60 – 12 КБ - 120х60 – 12 КБ - 100х100 – 10 КБ - 160х60 – 8 КБ - 120х600 – 20 КБ - 88х31 ...Баннеры52 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать супер-креативный и оригинальный flash-ролик с примером получения прибыли на рынке форекс. При добавлении заявки на участие в конкурсе, описывайте идею ролика. В личку писать не надо - Ваши предложения вижу только я. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
На новостной потрал на постоянную основу требуется специалист по развитию проекта. Прямейшая обязанность: увеличение отклика от рекламы со станиц сайта путём увеличение аудитории и повышения качества таковой. Оценка качества работы будет строится главным образов из ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад