sheffcov

Андрей Шевцов sheffcov

 
38 летРоссия/Темрюк
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Технический администратор на сайт

    $1000

    Новостному сайту (DLE+IPB) требуется на постоянную основу тех.админ. Объём работы не велик: требуется лишь следить за функционированием системы и оперативно решать новые технические вопросы сайта (установка модулей, изменение вёрстки и т.п.). Главное, чтобы кандидат ...

    DLE
    Системное администрирование51 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проблема со шрифтами, DLE

    Нужно убрать на сайте с движком DLE модуль чата! (из кода {chat_block}) Если убираю {chat_block} из кода, то в "подвале" меняется шрифт. Нужно убрать {chat_block} чтобы шрифт остался нетронутым

    DLE
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шеф-редактор на новостной сайт

    Требуется шеф-редактор на новостной сайт. В обязанностях: - редактирование текстов, в том числе литературное, корректировка - замещение главного редактора в период отсутсвия - выбор тем, их распределение между журналистами - в случае выбора темы автором либо другим лицом ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Форекс-аналитика

    Форекс-сайту нужна качественная аналитика (фундаментальный и/или технический анализ). Писать требуется ежедневно по рабочим дням. Прошу не писать в "личку", но подробно описывать предложение в соотвествующих полях. Указывайте сразу сроки (1 месяц) и сумму, иначе я ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт для DLE - Автоматическая отправка новостей.

    Движок - DLE. Нужно, чтобы каждый день, либо по времени, либо по команде, скрипт оправлял пользователям по внутренней базе (на e-mail) анонсы пяти последних новостей (заголовок, краткая новость и ссылка на читать далее). Желательно, чтобы ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи по форекс стратегиям

    Требуется поиск в интернете, рерайт и размещение на сайте форекс-стратеий. Объём: 3 стратегии в неделю. Прошу указывать предлагаемую стоимость размещения одной статьи на сайте и её обоснование.

    Копирайтинг4 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размещения статей на сайте

    Нужен знаток HTML-форматирования для публикации статей на сайте (CMS - "DLE"), и составления (разово, для автоматической рассылки) высококачественного анонса для рассылки по внутренней почте (нужна только форма). Граммотный русский язык - обязательно. Объёмы большие, ...

    HTMLDLE
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Корректировка больших объёмов текстов.

    Требуется корректировка и редактирование большого объёма текстов. Требования к кандидатам: Филологическое (схожее) образование Добавляйте предложения с подробным описанием. В личку писать не нужно - я сам с Вами свяжусь. После добавления ...

    Редактирование и Корректура4 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Журналистские работы

    Имеется огромный объём работы в области написания журналистских материалов, копирайта, рерайта. В общем, нужны грамотные журналисты. Желательно высшее журналистское и/или экономическое образование. Тематика: макроэкономика, мировая политика, внебиржевые рынки. Хотя, хорошему специалисту область не важна. ...

    Копирайтинг9 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Бизнес-решение для продажи площадок

    Нужно подгтовить объёмное, красивое и безупречное бизнес-решение по предложению потенциальным рекламодателям аренды рекламным площадок на сайте. От Вас: креативность, опыт, знание дела. Желательно портфолио аналогичной тематики. В личку не писать. Сразу ставьте сроки и стоимость.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Подготовка рекламного макета сайта

    Нужно расположить рекламные места на сайте и изготовить макет сайта с рекламными местами на нём для презентации такового рекламодателям. Всего одна страница и 8 рекламных мест места нужно расположить в соответсвии с представленным ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Добавить кнопку на сайт

    Нужно просто добавить кнопку LiveInternet на сайт. Заоблачные цены не предлагать, в личку не писать. Сразу указывайте срок и стоимость, иначе я не смогу принять предложения.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Серия рекламных баннеров

    Требуется разработать серию динамичных рекламных баннеров для новостного портала: - 468х60 – 15 КБ - 234х60 – 12 КБ - 120х60 – 12 КБ - 100х100 – 10 КБ - 160х60 – 8 КБ - 120х600 – 20 КБ - 88х31 ...

    Баннеры52 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Креативный flash-ролик

    Нужно разработать супер-креативный и оригинальный flash-ролик с примером получения прибыли на рынке форекс. При добавлении заявки на участие в конкурсе, описывайте идею ролика. В личку писать не надо - Ваши предложения вижу только я. ...

    Flash
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Специалист по развитию на новостной портал

    На новостной потрал на постоянную основу требуется специалист по развитию проекта. Прямейшая обязанность: увеличение отклика от рекламы со станиц сайта путём увеличение аудитории и повышения качества таковой. Оценка качества работы будет строится главным образов из ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
netserfer
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$3
8 баллов
8 лет назад
Поменять баннер на сайте
Все прошло гладко, проблем не было.
Быстро и за даром сделал работу. Спасибо, буду обращатся дальше!
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Оптимизация сайта
спасибо, будем еще сотрудничать
Долго. А так - всё не плохо.
Ответный отзыв
e1it3
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов
$3
10 баллов
14 лет назад
Добавить код рич-медиа от Каваганды на сайт DLE
Все материалы были предоставлены в течении 5 минут оплата без проблем рекомендую
Сделал быстро, назвал адекватную стоимость за услугу. Больше добавить нечего.
Ответный отзыв
Terra1970
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
0 баллов
14 лет назад
Корректировка больших объёмов текстов.
Не рекомендую сотрудничать с данным заказчиком. Человек сам не знает, чего он хочет. Чёткое задание сформировать не в силах, но требует затем от исполнителя того, о чём речи и не шло. Андрей крайне бестактный человек, с которым просто неприятно общаться. На протяжении нескольких недель принимал мои работы, а потом заявил, что всё было ужасно. Спрашивается - почему так поздно заказчик это сообразил? А насчёт "переплаты"...Постыдились бы, неуважаемый! За три недели работы вы мне заплатили 1 тыс. рублей!!!! И уж эти деньги я с лихвой отработала. Щедрость на уровне фантастики! И предоставьте мне ссылку хоть на одну неточность в других работах, кроме той, за которую я не взяла деньги! И, кстати, ещё...Вы меня не увольняли, не тешьте себя подобной мыслью. Я ушла от вас сама, сразу, как только отработала аванс. А после этого со мной общалась ещё одна девушка, которую вы также обидели своей некорректностью и бессмысленными и ничем не подкреплёнными придирками.
В общем, расклад такой: работали, работали... Я привык доверять людям, либо перепроверять после каждого просто нет времени. Если у будущих заказчиков тоже проблемы со временнем, то НЕ рекомендую данного исполнителя. Один раз "подловил" на некачественной корректировки, перепроверил прошлые работы и... ужаснулся. Даже не попросил возврата неотработанного аванса. Бог с ним.
Ответный отзыв
Robessar
Даниил 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Журналистские работы
Хороший заказчик: четкие требования, приемлимые сроки, моментальная оплата.
Не 10 балов за то, что я прошу предупреждать за ранее, когда постоянный работник уходит. А так, работой доволен! А я весьма дотошный дядя! )))))
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