netserfer

Андрей Шаповалов netserfer

 
42 годаРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Специализация: html-верстка.

HTML
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sheffcov
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
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Быстро и за даром сделал работу. Спасибо, буду обращатся дальше!
Все прошло гладко, проблем не было.
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