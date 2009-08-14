Журналистские работы

Имеется огромный объём работы в области написания журналистских материалов, копирайта, рерайта. В общем, нужны грамотные журналисты. Желательно высшее журналистское и/или экономическое образование. Тематика: макроэкономика, мировая политика, внебиржевые рынки. Хотя, хорошему специалисту область не важна.

Добавляйте предложения с подробным описанием. В личку писать не нужно - я сам с Вами свяжусь. После добавления предложения просьба отослать резюме на [email protected], в котором указать контактые данные и ссылку на профиль.

Расценки:

1. Стандартный журналистский материал, копирайт - $ 3-4 за тысячу знаков без пробелов

2. Сложный журналистский материал, сенсационные расследования - до $ 6

3. Рерайт - $ 0,8-1