Журналистские работы

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  2. Копирайтинг
Завершен38 заявок1171 просмотр

Имеется огромный объём работы в области написания журналистских материалов, копирайта, рерайта. В общем, нужны грамотные журналисты. Желательно высшее журналистское и/или экономическое образование. Тематика: макроэкономика, мировая политика, внебиржевые рынки. Хотя, хорошему специалисту область не важна.

Добавляйте предложения с подробным описанием. В личку писать не нужно - я сам с Вами свяжусь. После добавления предложения просьба отослать резюме на [email protected], в котором указать контактые данные и ссылку на профиль.

Расценки:

1. Стандартный журналистский материал, копирайт - $ 3-4 за тысячу знаков без пробелов

2. Сложный журналистский материал, сенсационные расследования - до $ 6

3. Рерайт - $ 0,8-1

16 лет назад
sheffcov
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

goodwinone
Гость 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$100
30 дней
Amsaliona
Алёна 
33 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
ledos
43 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
16 лет назад
$50
7 дней
Terra1970
Ирина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
maxworker
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$3
30 дней
Robessar
Даниил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$3
2 дня
Не 10 балов за то, что я прошу предупреждать за ранее, когда постоянный работник уходит. А так, работой доволен! А я весьма дотошный дядя! )))))
Хороший заказчик: четкие требования, приемлимые сроки, моментальная оплата.
vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$4
1 день
Spoiler
Ольга 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов
16 лет назад
$4
1 день
Заказчик требовательный, но исполнительный. Рекомендую к работе, если уверены в своих силах

Заявки фрилансеров

goodwinone
Гость 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Amsaliona
Алёна 
33 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
ledos
43 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
16 лет назад
Terra1970
Ирина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
maxworker
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Robessar
Даниил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
Spoiler
Ольга 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов
16 лет назад

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