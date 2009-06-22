Рерайт статей

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Завершен22 заявки352 просмотра

Необходим рерайт статей. 30000 знаков без пробелов. Тематика - строительство заборов. Оплата WMR, предлагайте свою цену за 1000 без пробелов. Обязательно сохранение смысла и полная уникальность. Проверяю программой plagiatus.

16 лет назад
Q-Desnik
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 минут назад
16 лет назад
$33
3 дня
Все сделано на высшем уровне и вовремя. Будем продолжать работать.
Четкое задание, своевременная оплата.
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
16 лет назад
$30
5 дней
Все отлично, качественный рерайт в сжатые сроки.
Отличное впечатление от сотрудничества. Надеюсь не последний раз.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 минут назад
16 лет назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
16 лет назад

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