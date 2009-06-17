Лучшая идея

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок555 просмотров
#1$

Есть сайт с обоями для рабочего стола на ангийском языке. У него есть все необходимый функции обычного сайта с обоями. Но все таки ему чего-то не хватает. Нужно придумать "изюменку" програминга для выдиления его на общем фоне других сайтов. Пока что нужна просто идея.

Пишите свои идеи либо сюда (предложения скрыты) либо в док документ (имя файла = ваш ник).

Победителю 5 дол. и отзыв.

В ЛС прошу не писать, все сюда.

16 лет назад
SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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