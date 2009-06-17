Приват для Khasanshina Katya (Katalena)

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Завершен2 заявки150 просмотров

25 000 знаков по стеклу

10 новостей. Приват для Khasanshina Katya (Katalena)

16 лет назад
CentralFire
Алексей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
Новостной технический копирайт высокого качества. Отличное соблюдение сроков и понимание задачи. Рекомендую!
Отличный заказчик! Хотя речь вначале не шла о предоставлении материала, Алексей сам нашел статьи. Работать было легко - интересное задание. Оплата за работу поступила мгновенно. Буду рада продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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