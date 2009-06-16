Полный рерайт сайта.

Требуется сделать уникальные описания товарных категорий сайта avto-podarok.ru. Каждое описание размером 500 знаков. Это описание будет размещено на сайте. К каждому описанию еще необходимо сделать рерайт в 500 знаков для размещения в каталогах и укороченную ...