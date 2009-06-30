Имеется в наличие ряд статей о рынках форекс – фьючерс. Требуется видоизменить текст, привести их к единому стилю. (Статьи для наполнения специализированного сайта.). Внимание: предложение будет принято только от пользователя, который знает, ...
Приватный проект для Дерягиной
Требуется сделать уникальные описания товарных категорий сайта avto-podarok.ru. Каждое описание размером 500 знаков. Это описание будет размещено на сайте. К каждому описанию еще необходимо сделать рерайт в 500 знаков для размещения в каталогах и укороченную версию в 250 знаков (тоже для каталогов).
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