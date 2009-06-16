Переработать статьи о рынке форекс

Имеется в наличие ряд статей о рынках форекс – фьючерс. Требуется видоизменить текст, привести их к единому стилю. (Статьи для наполнения специализированного сайта.).

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