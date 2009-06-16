Разработать креативные названия групп для форума http://www.wmbaza.com/forum/ названия групп должны быть по аналогии с должностями овощебазы или склада (предлогаемое название - категория пользователей) например: - Дырехтор - Администратор ...
Переработать статьи о рынке форекс
Имеется в наличие ряд статей о рынках форекс – фьючерс. Требуется видоизменить текст, привести их к единому стилю. (Статьи для наполнения специализированного сайта.).
Внимание: предложение будет принято только от пользователя, который знает, что такое форекс и фьючерс. Соответственно, просим указывать в своих предложениях, каким образом Вы связанны (знакомы, изучали, участвовали и т.д.) с указанными рынками.
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