CODERsp

Евгений Муза CODERsp

 
36 летУкраина/Черновцы
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка веб-сайтов любой сложности

Специализируюсь на разработке интернет-проектов любой сложности, начиная от сайтов-визиток, заканчивая сложными стартапами. Отлично владею следующими технологиями: PHP, MySQL, MVC, Yii Framework, JavaScript, jQuery, CSS, Bitcoin.

PHPJavascriptMySQLCSSjQuery
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Отзывы заказчиков
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Задача знатокам ASP.NET
Отличная работа!
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Ответный отзыв
zakazchik_kiev
Иван Серый 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
1 балл
14 лет назад
Надо написать парсер
Не как.
Не как.
Ответный отзыв
polezhaeva_rrg
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Создание базы сайтов из ЯК.
Очень довольна сотрудничеством с Евгением! Сроки работ были минимальные и он в них уложился, выполнил работу очень хорошо и аккуратно, всегда был доступен, пожелания по ходу работы учитывал. Результатом работы довольна. Буду еще сотрудничать и всем рекомендую!
Елена - очень хороший заказчик. Приятна в общении и честна. Рекомендую.
Ответный отзыв
Smolin
Артур 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
$400
10 баллов
16 лет назад
Создание неавтоматического обменного пункта
Все сделано на отлично - не к чему придраться. Профессионал.
Отличный заказчик. Моментально ввел в курс дела, предоставил необходимые материалы. Оплату производит своевременно и не мелочится на бюджет проекта. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
bioprodakshen
Лавэ 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
19 отзывов(-1)
$50
10 баллов
16 лет назад
Подправить дизайн для корректного отображения в IE
Реально Мастер своего дела! Самый грамотный веб-дизайнер которого я только встечал за свой 8-ми летний стаж
Обязательный ответный отзыв.
Ответный отзыв
Веб-программирование
6 отзывов
от $20
от 1 дня
#480
Прикладное ПО
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#976
Сайты «под ключ»
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от 1 дня
#2194