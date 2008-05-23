Разработка веб-сайтов любой сложности
Специализируюсь на разработке интернет-проектов любой сложности, начиная от сайтов-визиток, заканчивая сложными стартапами. Отлично владею следующими технологиями: PHP, MySQL, MVC, Yii Framework, JavaScript, jQuery, CSS, Bitcoin.
Портфолио
- Bitcoin.kiev.ua313 просмотров
- Wmobmen-24.com312 просмотров
- Bitcointimemachine.com246 просмотров
- Ex.bitsocial.ru295 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа!
$50
1 балл
14 лет назад
Не как.
Ответный отзыв
Не как.
$150
10 баллов
15 лет назад
Очень довольна сотрудничеством с Евгением! Сроки работ были минимальные и он в них уложился, выполнил работу очень хорошо и аккуратно, всегда был доступен, пожелания по ходу работы учитывал. Результатом работы довольна. Буду еще сотрудничать и всем рекомендую!
Ответный отзыв
Елена - очень хороший заказчик. Приятна в общении и честна. Рекомендую.
$400
10 баллов
16 лет назад
Все сделано на отлично - не к чему придраться. Профессионал.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Моментально ввел в курс дела, предоставил необходимые материалы. Оплату производит своевременно и не мелочится на бюджет проекта. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
$50
10 баллов
16 лет назад
Реально Мастер своего дела! Самый грамотный веб-дизайнер которого я только встечал за свой 8-ми летний стаж
Ответный отзыв
Обязательный ответный отзыв.
Веб-программирование
6 отзывов
от $20
от 1 дня
#480
Прикладное ПО
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#976
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#2194