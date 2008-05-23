Очень довольна сотрудничеством с Евгением! Сроки работ были минимальные и он в них уложился, выполнил работу очень хорошо и аккуратно, всегда был доступен, пожелания по ходу работы учитывал. Результатом работы довольна. Буду еще сотрудничать и всем рекомендую!