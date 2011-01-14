Импорт данных из веб в Excel

Здравствуйте, у меня есть электронная таблица Excel, в которой я веду свои личные финансы. Хотелось бы, чтобы курсы валют подгружались автоматически из Интернета в нужные поля. Для этого есть 2 источника. Один из них cbr.ru, курсы получать необходимо через XML. Второй - URL, в котором выдается информация в JSON, нужно подставить одно поле. Вот и всё. Жду предложений. В первый и второй URL не нужно передавать никаких параметров. Просто скачать файлы с 2-х URL, отпарсить, применить формулу и вывести в ячейки.