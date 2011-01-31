Требуется Javascript-разработчик для работы над аддоном для Firefox (клиентская часть). Ознакомиться с аддоном можно, установив его с сайта connectbar.net.

Требования:

- отличные знания javascript;

- опыт программирования с использование javascript не менее 1 года;

- предварительный опыт разработки аддонов (не менее одного выполненного проекта);

- ajax;

- общие знания XUL и опыт работы с ним.

Оплата - позадачно (согласовываем задачу, сроки и стоимость, задача выполняется, оплачивается, согласовываем следующую). В дальнейшем возможна постоянная работа, в том числе над другими проектами компании.

Для оперативной связи и уточнения вопросов можно использовать скайп:

lsynnc