Админка для проекта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки115 просмотров

В прикреплённом файле находится визуальная оболочка для админки каталогов. Было бы неплохо внедрить такой элемент в джумлу, но если быстрее запрограммировать без использования cms, то лучше так. Интересуют ваши варинаты реализации, цены и сроки.

Joomla
14 лет назад
JoomlaMan
Евгений 
34 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров