Поправить функционал Virtuemart

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Закрыт2 заявки124 просмотра

В вирте по стандарту можно ставить галочку чтоб видеть цены ток для 1 группы, нужно чтоб можно было выбрать для нескольких.

14 лет назад
Psyholord
Михаил 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров