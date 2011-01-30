Требуется поправить последствия неудачной установки мода "Спасибо за сообщения" и установить корректно работающий мод.
Поправить функционал Virtuemart
В вирте по стандарту можно ставить галочку чтоб видеть цены ток для 1 группы, нужно чтоб можно было выбрать для нескольких.
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