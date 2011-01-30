Нужна база подробной статистики спортсменов/команд в различных видах спорта одного источника я не нашел, может вы предложите? вот что я нашел: http://www.sports-reference.com/ - тут несколько однотипных сайтов http://matchstat.com/, http://www.coretennis.net/ - тут ...
Создание приложения вконтакте
Необходимо создать приложение вконтакте и дизайн к нему.На тему известной карточной игры "Де-берц".
Более подромное тз обговорю с исполнителем.
Заявки фрилансеров
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