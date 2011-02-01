DenRIX

Рихолин Денис DenRIX

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо создать сайт-визитку.

    $500

    Необходимо создать сайт визитку на тему seo-оптимизации. На нём необходимо присутствие админки,новостей,портфолио,перечня услуг,формы заказа,обратная связь,проверка сайта на тиц и pr. Ещё необходимо разработать фирменный стиль и дизайн сайта. Возможно дальнейшее сотрудничество. ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать главную страницу для VOC++ чата

    $250

    Нужно сделать главную страницу для чата с применением технологии flash,чтобы она сливалась с внутренним дизайном чата. Все подробности исполнителю.ICQ 487-403-735 От исполнителя требуеться: после осмотра чата предоставить варианты дизайна. акуратность. ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    $20

    Необходимо сверстать шаблон для DLE из имеющегося HTML шаба. Отдаю предпочтение тем у кого недорого,быстро,качественно. Оплата после сдачи и проверки проекта. В заявке писать асю для связи.

    DLEHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад