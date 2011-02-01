Необходимо создать сайт визитку на тему seo-оптимизации. На нём необходимо присутствие админки,новостей,портфолио,перечня услуг,формы заказа,обратная связь,проверка сайта на тиц и pr. Ещё необходимо разработать фирменный стиль и дизайн сайта. Возможно дальнейшее сотрудничество. ...
- $500Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно сделать главную страницу для чата с применением технологии flash,чтобы она сливалась с внутренним дизайном чата. Все подробности исполнителю.ICQ 487-403-735 От исполнителя требуеться: после осмотра чата предоставить варианты дизайна. акуратность. ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $5
Необходимо установить VOC++ чат на хостинг. Оплата по факту.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать приложение вконтакте и дизайн к нему.На тему известной карточной игры "Де-берц". Более подромное тз обговорю с исполнителем.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо сверстать шаблон для DLE из имеющегося HTML шаба. Отдаю предпочтение тем у кого недорого,быстро,качественно. Оплата после сдачи и проверки проекта. В заявке писать асю для связи.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад