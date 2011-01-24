Верстка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки208 просмотров

Необходимо сверстать шаблон для DLE из имеющегося HTML шаба.

Отдаю предпочтение тем у кого недорого,быстро,качественно.

Оплата после сдачи и проверки проекта.

В заявке писать асю для связи.

DLEHTML
14 лет назад
DenRIX
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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