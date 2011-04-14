Сверстать 6 PSD макетов для вебсайта. Пример во вложении.
Обучить сотрудника верстке
Здравствуйте,необходимо обучить человека HTML Вертске с нуля и CSS !
Любой способ для Вас удобный подойдет Дивами или Таблицами.
С Вашей стороны необходимо назначить курс,например неделю, и уделять ему по 1-2 часа в день,а я потом дам ему экзамен сверстать мой макет,если проходит задание выполнено если нет,доучиваете его в тех вещах что он не правильно сделал или не до понял ! Сам человек способный,способ общения можно скайп можно аська как вам удобнее,главное в общем результат !
Жду Ваших предложений !
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