Обучить сотрудника верстке

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок178 просмотров

Здравствуйте,необходимо обучить человека HTML Вертске с нуля и CSS !

Любой способ для Вас удобный подойдет Дивами или Таблицами.

С Вашей стороны необходимо назначить курс,например неделю, и уделять ему по 1-2 часа в день,а я потом дам ему экзамен сверстать мой макет,если проходит задание выполнено если нет,доучиваете его в тех вещах что он не правильно сделал или не до понял ! Сам человек способный,способ общения можно скайп можно аська как вам удобнее,главное в общем результат !

Жду Ваших предложений !

CSSHTML
14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

MaxPro
Максим 
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Хороший учитель и человек !!! Хорошо поработали !
Отличный заказчик, поставил задачи, произвел оплату

Заявки фрилансеров

MaxPro
Максим 
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка на Joomla

    Надо сверстать и натянуть макет на Joomla. На сайте используется пара сторонних компонентов. Все валидно, кроссбраузерно, начиная от IE 6 Только люди с отзывами!

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добработать верстку

    Здравствуйте. Необходимо внести небольшие коррективы в верстку. Кто справится, с тем будем рассматривать вопрос постоянного сотрудничества. В уважением, Максим

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать дизайн под CMS Drupal

    $30

    Нужен только дизайн (CSS+картинки). Наполнение, разбивка меню и т.п. - это все уже есть. Дизайн приложил. Знание Друпала приветствуется, периодически появляются новые заказы. В общем надо переделать стандартную тему оформления ...

    CSSDrupal
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать 2 макета на Drupal

    Здравствуйте! Нужно сверстать 2 макета сайта на Drupal Только качественная, валидная, резиновая, кроссбраузерная верстка Также обязательно нужно учесть все особенности дизайна cms Drupal (темизация вкладок, темизация views, форм, кнопок и т.д.) ...

    Drupal
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется сверстать макет веб-интерфейса

    Требуется сверстать макет веб-интерфейса. Верстка включает в себя порядка 15 страниц, есть ТЗ. Все страницы примерно одинаковы (меню, текст, табличные данные). Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше ...

    jQuery
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка макетов с javascript

    Сверстать макеты, где имеются модальные окна, прокручивается только контент часть (шапка и левая часть неподвижна), всплывающие подсказки, собственная прокрутка блоков. Подробнее в макетах (6 штук).

    JavaScript
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать шаблон для Друпал

    $50

    Городской портал на Друпале. http://mir-novostey.info/ Необходимо изменить дизайн; предпочтительно ближе по стилю к Lenta.ru но в нашей бело-синей цветовой гаме. Оплата предпочтительно на банковскую карту ВТБ или Сбербанк или экспресс переводом через Сбербанк ...

    Drupal
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад