Верстка на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок187 просмотров

Надо сверстать и натянуть макет на Joomla.

На сайте используется пара сторонних компонентов.

Все валидно, кроссбраузерно, начиная от IE 6

Только люди с отзывами!

Joomla
14 лет назад
Q-Desnik
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$45
2 дня
Все сделано отлично. Все правки были внесены по моей просьба и даже сверх оговоренного. Спасибо за работу!
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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