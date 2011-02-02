Нужно сверстать несколько страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок315 просмотров

Ищу верстальщика, только с опытом. Выберу сам по рейтингу, времени на ресурсе и портфолио. Все задание только в личку выбранному исполнителю.

Просто оставьте заявку.

Спасибо

14 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Все как договаривались. Верстка валидная, кросбраузерная. Все вовремя, приятно работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Только положительные впечатления от работы. Спасибо за заказ. Буду рад новым заказам.

Заявки фрилансеров

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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