Адаптация под DLE 9.2

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки154 просмотра

Нужна адаптация двух шаблонов с Joomla под Dle 9.2. Полная адаптация.

ICQ: 78-o68-4o9. Готов выложить 1000 рублей!

С прошлого заказа мало осталось!

DLEJoomla
14 лет назад
JaGUAR_MSK
Светозар 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

HitSTD
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$30
1 день
Уговор был на одни сутки. Прошло более трёх дней. Работы не выполнена. Никитенко Владиславович попросил зачем то деньги, в качестве гарантии что я не кину. Я перевёл 8 рублей :). После Владислав начал пропадать! И пропал в конец. 8 рублей мне не вернулись! P.S. Вот наконец то объявился наш герой. Ваш отзыв неуместен. "-" за "-" - как-то по детски. Мою идею я сказал сразу. Да в тот же день вы сказали, что почти всё сделали, кроме одной детали. Самой важной детали. Данный шаблон был найден в паблике, уже готовый. ты мог бы его найти и адаптировать под версию dle 9.2 за 10 минут. Мне не сказав и получить прибыль. Дело не в том, что вы плохой мастер или рабочий! Дело в том, что вы переоцениваете себя и свои возможности! И совет на будущее, когда разговариваете с клиентом, не у потребляйте нецензурную лексику!
Человек не понятно чего хотел. То одно то второе. 8 рублей были отправлены обратно. После снятия претензии уберу эту.

Заявки фрилансеров

HitSTD
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад

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