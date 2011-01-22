Адаптация под DLE 9.2

Уговор был на одни сутки. Прошло более трёх дней. Работы не выполнена. Никитенко Владиславович попросил зачем то деньги, в качестве гарантии что я не кину. Я перевёл 8 рублей :). После Владислав начал пропадать! И пропал в конец. 8 рублей мне не вернулись! P.S. Вот наконец то объявился наш герой. Ваш отзыв неуместен. "-" за "-" - как-то по детски. Мою идею я сказал сразу. Да в тот же день вы сказали, что почти всё сделали, кроме одной детали. Самой важной детали. Данный шаблон был найден в паблике, уже готовый. ты мог бы его найти и адаптировать под версию dle 9.2 за 10 минут. Мне не сказав и получить прибыль. Дело не в том, что вы плохой мастер или рабочий! Дело в том, что вы переоцениваете себя и свои возможности! И совет на будущее, когда разговариваете с клиентом, не у потребляйте нецензурную лексику!