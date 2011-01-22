Нужно натянуть дизайн на скандинавский аукцион типа Swoopo.co.uk. Дизайн готов. Немного подправить настройки сервера и перезапустить демона. Хостится на выделенном серваке.
Верстка 2 страниц кроссбраузерно, валидно (срочно)
Требуется сегодня сверстать 2 страницы - главную и пример внутренней.
На главной странице выпадающее меню и ротация картинок (можно использовать jQuery). Дизайн страницы см. в приложении. Послойный PSD имеется (вышлю на по эл. почте).
Пример внутренней страницы отличается отсутствием главной фотографии и ее ротации разумеется,... наличием узкой (290px) левой колонки с вертикальной навигацией, наличием bread crumps под главным меню и широкой колонкой с текстом и галереей из 4-х фотографий, которые должны открываться по нажатию скриптом типа jQuery lightbox с динамической шириной фотографий (т.е. размер фото должен зависеть от размеров окна браузера и соотношения сторон конкретной фотки).
Обе страницы со скриптами желательно иметь до 20-00 по Москве. Лучше раньше.
Просьба учесть, что задание срочное (на сейчас) и сразу в предложении указывать стоимость верстки обеих страниц с настроенными скриптами ротации фоток на главной, открывания фоток из галереи попапом (типа jQuery lightbox или именно его) и скрипта для выпадающего главного меню.
Кнопки More Info должны иметь 2 состояния - для не наведенного курсора и для наведенного курсора, проще говоря - rollover или hover.
Ширина страницы фиксированная. Страница должна быть всегда по центру экрана. Низ (footer - синий фон и белый копирайт на нем должен быть всегда внизу окна браузера, сколь бы мало контента ни было на странице.
Состав меню (с выпадающими подпунктами):
Company
• Headlines
• Mission and Brand
• Management Board
• Products and Service
• Current Awards
• Facts and Figures
• Global Network
• Social Media
• History
• Chairman massage
Divisions
• Hotel Industry
1. Ascot Hotel
2. Royal Ascot Hotel
3. Sea View Hotel
4. Ascot Hotel Apartment
5. Royal Ascot Hotel Apartment
6. New projects
7. Other projects
• Restaurant & Foodstuff
1. Restaurants
2. Khamas Fruit and vegetable market - List of All partners brands
3. Al Jazira Poultry
• Construction
1. Ardo international Constricting
2. Mirage Electro Mechanics
• DIA Fuji Elevators
• Woodpecker Furniture Industry LLC
• Health & Beauty
1. Chill SPA Dubai Marina
2. Chill SPA RAH
Investor Relations
• Reporting and Events
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