Верстка 2 страниц кроссбраузерно, валидно (срочно)

Требуется сегодня сверстать 2 страницы - главную и пример внутренней.

На главной странице выпадающее меню и ротация картинок (можно использовать jQuery). Дизайн страницы см. в приложении. Послойный PSD имеется (вышлю на по эл. почте).

Пример внутренней страницы отличается отсутствием главной фотографии и ее ротации разумеется,... наличием узкой (290px) левой колонки с вертикальной навигацией, наличием bread crumps под главным меню и широкой колонкой с текстом и галереей из 4-х фотографий, которые должны открываться по нажатию скриптом типа jQuery lightbox с динамической шириной фотографий (т.е. размер фото должен зависеть от размеров окна браузера и соотношения сторон конкретной фотки).

Обе страницы со скриптами желательно иметь до 20-00 по Москве. Лучше раньше.

Просьба учесть, что задание срочное (на сейчас) и сразу в предложении указывать стоимость верстки обеих страниц с настроенными скриптами ротации фоток на главной, открывания фоток из галереи попапом (типа jQuery lightbox или именно его) и скрипта для выпадающего главного меню.

Кнопки More Info должны иметь 2 состояния - для не наведенного курсора и для наведенного курсора, проще говоря - rollover или hover.

Ширина страницы фиксированная. Страница должна быть всегда по центру экрана. Низ (footer - синий фон и белый копирайт на нем должен быть всегда внизу окна браузера, сколь бы мало контента ни было на странице.

Состав меню (с выпадающими подпунктами):

Company

• Headlines

• Mission and Brand

• Management Board

• Products and Service

• Current Awards

• Facts and Figures

• Global Network

• Social Media

• History

• Chairman massage

Divisions

• Hotel Industry

1. Ascot Hotel

2. Royal Ascot Hotel

3. Sea View Hotel

4. Ascot Hotel Apartment

5. Royal Ascot Hotel Apartment

6. New projects

7. Other projects

• Restaurant & Foodstuff

1. Restaurants

2. Khamas Fruit and vegetable market - List of All partners brands

3. Al Jazira Poultry

• Construction

1. Ardo international Constricting

2. Mirage Electro Mechanics

• DIA Fuji Elevators

• Woodpecker Furniture Industry LLC

• Health & Beauty

1. Chill SPA Dubai Marina

2. Chill SPA RAH

Investor Relations

• Reporting and Events

• Capital Increase 2010

• Tender Offers

• Annual General Meetings

• Service and Contacts

Media

• Press Releases

• Presentations

• Events

• Management

• Publications

• Photo Gallery

• Videos / Tours

• Social Media

• Press Contacts

• Calendar

• Newsletter

Social Responsibilities

• Sustainability

• Social Investments

• Art & Music

• Health & Beauty

• Education

Careers

• Who we are

• Your opportunities

• Your path to us

• Media Center