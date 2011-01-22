Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Требуется корректировка сайта nerudshop.ru после не совсем добросовестного исполнителя (стили, шрифты, функционал) + некоторая доработка функционала движка PHPShop Start. Либо заново верстка+натянуть на движок+доработка функционала, есть шаблон в psd. Срок до ...
Прописать хаки для IE
во всех браузерах норм,
в IE главная съехала (все внутр. страницы норм)
Нужно прописать хаки в стилях для IE
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