Прописать хаки для IE

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Завершен1 заявка234 просмотра

Сайт http://lds-studio.ru/

во всех браузерах норм,

в IE главная съехала (все внутр. страницы норм)

Нужно прописать хаки в стилях для IE

14 лет назад
dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$6
1 день
Выполнил все быстро и профессионально. Оценка - 10 баллов!
Приятно было работать с Андреем. Буду рад сотрудничать с ним и в дальнейшем.

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sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад