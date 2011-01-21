Верстка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
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Здравствуйте

Требуется опытный верстальщик со знанием всех типов верстки, jquery для постоянной удаленной работы. Готовы предоставлять примерно 5-6 проектов по верстке в месяц.

Обязательные требования:

- Опыт верстки крупных проектов

- Оптимизация кода

- Кроссбраузерный код (в т.ч. IE6)

- Понимание работы шаблонизаторов

- Понимание интеграции с CMS

Стоимость главной? Внутренних? Желательно 2-3 ссылки на работы?

UPD. Интересует только ВЕРСТКА, без программинга.

jQuery
14 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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