Нужна верстка с jquery

Здравствуйте, нужна верстка 6 страниц и чуть JS -http://file.qip.ru/file/TPPlvopJ/auto_psd.html . Там должно быть на Js: поиск, то есть просто передайте параметры пхп скрипту, а я уже сам напишу ПХП, с вас просто написат передачу, так же нужно на главной и на остальных страницах сделать на JS выбор типа кузова ну листалку там и это там большая картинка и 4 маленький, при клике на маленькую она должна становиться на место большой, а при клике на большую увеличиваться. Ваша цена? срок 2 дня(!!!)