Нужна верстка с jquery

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Здравствуйте, нужна верстка 6 страниц и чуть JS -http://file.qip.ru/file/TPPlvopJ/auto_psd.html . Там должно быть на Js: поиск, то есть просто передайте параметры пхп скрипту, а я уже сам напишу ПХП, с вас просто написат передачу, так же нужно на главной и на остальных страницах сделать на JS выбор типа кузова ну листалку там и это там большая картинка и 4 маленький, при клике на маленькую она должна становиться на место большой, а при клике на большую увеличиваться. Ваша цена? срок 2 дня(!!!)

JavaScriptjQueryPHP
14 лет назад
blud73
Ильдар 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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ignvision
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$35
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ignvision
42 года
14 лет в сервисе
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14 лет назад
14 лет назад