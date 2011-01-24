Верстка 2-х страниц + адаптация

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок200 просмотров

Нужно сверстать по образцу 2 страницы и встроить в них каталог. Необходимо базовое знание php. Подробности в личку.

PHP
14 лет назад
ablagodir
Андрей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

web-maker
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$40
2 дня
Заказ был выполнен в срок. Все сделано на высоком уровне. Работой доволен.
Сотрудничеством доволен на 100%. Хороший заказчик, рекомендую.

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web-maker
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

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