Требуется грамотный исполнитель для верстки сайта. Работа достаточно объемная и пролонгированная по времени. В текущий момент готово 16 страниц сайта, остальные страницы в работе у дизайнера. Требуется ...
Верстка 2-х страниц + адаптация
Нужно сверстать по образцу 2 страницы и встроить в них каталог. Необходимо базовое знание php. Подробности в личку.
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