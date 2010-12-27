Есть маленький скрипт, который отправляет данные формы на удаленный сервер. Требуется специалист с хорошим знанием Ajax для корректной настройки данного скрипта.
Веб-программирование8 заявок
Закрыт
14 лет назад
Есть маленький скрипт, который отправляет данные формы на удаленный сервер. Требуется специалист с хорошим знанием Ajax для корректной настройки данного скрипта.
Необходимы макеты в одном стиле 1. растяжка 4930х940 (над проезжей частью) 2. постер А1 (для фасада) тематика: кассы по продаже билетов (авиа / жд) требования: минимализм, ...
Нужно сверстать по образцу 2 страницы и встроить в них каталог. Необходимо базовое знание php. Подробности в личку.
Иконка для сайта по продаже авиабилетов http://www.altis.aero
Справочный каталог для авиапассажиров 1. Выполнить парсинг авиакомпаний / аэропортов / стран мира 2. Создать соответствующую структуру MySQL 3. Сделать на php каталог (список стран / ...