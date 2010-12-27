ablagodir

Андрей ablagodir

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

web-maker
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Верстка 2-х страниц + адаптация
PHP
Сотрудничеством доволен на 100%. Хороший заказчик, рекомендую.
Заказ был выполнен в срок. Все сделано на высоком уровне. Работой доволен.
Ответный отзыв
andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для gornishan
Замечательный заказчик!
Был приятно удивлен скоростью выполнения заказа. Андрей настоящий профессионал!
Ответный отзыв