Макеты растяжка + постер

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт17 заявок221 просмотр

Необходимы макеты в одном стиле

1. растяжка 4930х940 (над проезжей частью)

2. постер А1 (для фасада)

тематика: кассы по продаже билетов (авиа / жд)

требования: минимализм, максимальная информативность для водителей автомобилей.

14 лет назад
ablagodir
Андрей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад