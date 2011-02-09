Нужно из плаката сделать листовку

Привет!

Есть плакат большой, так вот нужно из него сделать листовку, т.е. взять картинку с плаката и разместить на ней текст. Работы минут на 5-10. Просто сейчас под рукой нет Фотошопа.

Нужно быстро, не затягивать.

Оплата: Вебмани, Яндекс Деньги.