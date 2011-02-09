Нужно из плаката сделать листовку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен19 заявок303 просмотра

Привет!

Есть плакат большой, так вот нужно из него сделать листовку, т.е. взять картинку с плаката и разместить на ней текст. Работы минут на 5-10. Просто сейчас под рукой нет Фотошопа.

Нужно быстро, не затягивать.

Оплата: Вебмани, Яндекс Деньги.

14 лет назад
Dagaseo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ot_ruta
Рута 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$2
1 день
Всё сделано отлично и быстро!
Отличный заказчик, приятный человек! С пониманием и уважением относится к работе других людей.

Заявки фрилансеров

Ot_ruta
Рута 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад