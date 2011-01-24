Сертификаты.

$25
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Завершен12 заявок234 просмотра

Нужно сделать макеты 6 сертификатов (дипломов). Подробное ТЗ исполнителю.

14 лет назад
volkroman
Роман 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$30
2 дня
Татьяна, спасибо Вам большое. Всё просто супер!!!! С Вами очень приятно работать.
Роман относится к тому небольшому числу заказчиков, которые способны составить ТЗ таким образом, что переделки практически отсутствуют. Согласитесь, это важное качество для заказчика, с таким человеком легко и приятно работать.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад