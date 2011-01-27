Дизайн обложкb диска и видео

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки243 просмотра

Нужно сделать:

1. Нужно с фирменного стиля который уже разработан сделать 2 картинки для меню в видео (видео диск).

Требования: 720x576 720 dpi RGB

Без белого цвета, буквы минимум 5 пиксилей

2. Переделать обложку НА САМ ДИСК из формата PSD в Adobe Illustrator согласно требованиями во вложении.

3. Переделать обложку для коробки диска из формата PSD в Adobe Illustrator.

14 лет назад
webok
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
14 лет назад
$20
1 день
Попросил Росину перевести из Photoshop в Illustrator. Всё сделала качественно и быстро. Очень доволен работой, буду сотрудничать всегда с ней чего и вам советую.
Очень хороший заказчик! Четко поставлена задача и требования. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
14 лет назад

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