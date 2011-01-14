Нужно срчно сделать дизайн и верстку каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок237 просмотров

Крупная компания ищет дизайнера по полиграфии. Нужно сделать уникальный каталог. Просьба ниже оставить свои контакты и примеры работы, мы сами свяжемся.

Дизайнера ищем исключительно из Киева.

Возможна предоплата, после собеседования.

14 лет назад
allforus
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров