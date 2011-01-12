Разработка концепции дизайна журнала

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт25 заявок420 просмотров

Задача: разработать графическую концепцию полиграфического журнала для молодежи.

Нужно: общая политика издания (стили основного текста, заголовков, акцентов и пр.) хорошие шрифты (в т.ч. возможностью покупки за отдельный бюджет).

Аудитория: молодежь от 13 до 17 лет, интересующуюся всеми аспектами жизни (продвинутая, думающая).

Количество страниц 54.

В приложении: логотип (товарный знак), рубрикатор.

Журнал на скрепке.

14 лет назад
iMateo
Игорь 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров