Необходимо придумать фирменный стиль (бланк, визитка, ...) для IT rомпании.
Разработка концепции дизайна журнала
Задача: разработать графическую концепцию полиграфического журнала для молодежи.
Нужно: общая политика издания (стили основного текста, заголовков, акцентов и пр.) хорошие шрифты (в т.ч. возможностью покупки за отдельный бюджет).
Аудитория: молодежь от 13 до 17 лет, интересующуюся всеми аспектами жизни (продвинутая, думающая).
Количество страниц 54.
В приложении: логотип (товарный знак), рубрикатор.
Журнал на скрепке.
Заявки фрилансеров
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