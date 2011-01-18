Рекламный макет для журнала

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен26 заявок527 просмотров

Нужно сделать рекламный макет для профессионального журнала. Подробности и технические требования письмом.

Примеры готовых работ обязательны. Лучше присылать несколько работ, лучших по вашему мнению, смотреть полностью все портфолио нет времени.

14 лет назад
bp2010
Галина 
58 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lokipriest
Максим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Максим - отличный дизайнер с хорошим чувством вкуса. Сразу вник в суть рекламного предложения, сделал несколько вариантов макета, один из которых и править в дальнейшем практически не пришлось. Большое спасибо за работу, было очень приятно работать. И макет получился замечательным.
Работать с Галиной очень понравилась. Все очень четко, оперативно, профессионально!

Заявки фрилансеров

lokipriest
Максим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад