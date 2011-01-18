Рекламный макет для журнала

Максим - отличный дизайнер с хорошим чувством вкуса. Сразу вник в суть рекламного предложения, сделал несколько вариантов макета, один из которых и править в дальнейшем практически не пришлось. Большое спасибо за работу, было очень приятно работать. И макет получился замечательным.