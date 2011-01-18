Необходимо придумать фирменный стиль (бланк, визитка, ...) для IT rомпании.
Рекламный макет для журнала
Нужно сделать рекламный макет для профессионального журнала. Подробности и технические требования письмом.
Примеры готовых работ обязательны. Лучше присылать несколько работ, лучших по вашему мнению, смотреть полностью все портфолио нет времени.
Выбранный исполнитель
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