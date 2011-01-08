Рекламный плакат А4

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт26 заявок408 просмотров

Требуется нарисовать макет рекламного плаката для ювелирной компании форматом А4.

Плакат имиджевый для продвижения услуги гравировки на любой плоской поверхности.

Уже есть примерная концепция,текст наполнения.

От вас качественное и быстрое исполнение,желательно в 2 вариантах.

Рекламная продукция для компании нужна регулярно. Так что выполнение поставленной задачи в срок и на хорошем уровне даёт гарантию на последующие заказы ;)

Бюджет на пока 500 руб.,но рост предусмотрен.

14 лет назад
OSOZNANIE
Алёна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад