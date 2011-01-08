Отрисовать в вектор от вас сроки и бюджет
Рекламный плакат А4
Требуется нарисовать макет рекламного плаката для ювелирной компании форматом А4.
Плакат имиджевый для продвижения услуги гравировки на любой плоской поверхности.
Уже есть примерная концепция,текст наполнения.
От вас качественное и быстрое исполнение,желательно в 2 вариантах.
Рекламная продукция для компании нужна регулярно. Так что выполнение поставленной задачи в срок и на хорошем уровне даёт гарантию на последующие заказы ;)
Бюджет на пока 500 руб.,но рост предусмотрен.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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