Визитна карточка

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  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок329 просмотров

Нужна новая визитная карточко, стильная и интригуючая

14 лет назад
krush-nazar
Назарий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

FaustMix
Ильдар 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Что могу сказать по поводу дизайна? Я сам не представлял что там будет. Но то что увидел мне понравилось, даже могу сказать чото очень удивлен. Минималистический стиль, много светлого, и очень интересная. К тому же скорость работы хорошая. Что же, советую приглядется к этому молодому дизайнеру. Думаю приналичии бо'льшего срока на разработку он может сделать шедевр.
Хорошо

Заявки фрилансеров

FaustMix
Ильдар 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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