Визитна карточка

Что могу сказать по поводу дизайна? Я сам не представлял что там будет. Но то что увидел мне понравилось, даже могу сказать чото очень удивлен. Минималистический стиль, много светлого, и очень интересная. К тому же скорость работы хорошая. Что же, советую приглядется к этому молодому дизайнеру. Думаю приналичии бо'льшего срока на разработку он может сделать шедевр.