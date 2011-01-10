Изменить пропорции баннера в векторе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен21 заявка332 просмотра

Есть баннер размером 5 на 2 метра. Надо поменять ему пропорции, сделать размером 130 на 30 мм, для вставки в печатный буклет. Сделан в векторе, есть исходники в ai. Как он выглядит, можно посмотреть во вложении (это скриншот).

Текст можно сократить.

Указывайте цену и сроки.

PS Вообще у нас на reality.balticflora.ru как и на любой фирме постоянно возникают подобные мелкие или крупные задачи по дизайну и верстке. Хочется найти фрилансера для постоянного сотрудничества.

14 лет назад
Rosomak
Павел 
43 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
Дмитрий четко работает, постоянно на связи. Я продолжаю с ним сотрудничество и всем рекомендую.
Отличный заказчик! Грамотно поставил задачу, быстро утвердил, вовремя оплатил! Всем рекомендую Павла!

Заявки фрилансеров

dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
14 лет назад

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