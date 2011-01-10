Изменить пропорции баннера в векторе

Есть баннер размером 5 на 2 метра. Надо поменять ему пропорции, сделать размером 130 на 30 мм, для вставки в печатный буклет. Сделан в векторе, есть исходники в ai. Как он выглядит, можно посмотреть во вложении (это скриншот).

Текст можно сократить.

Указывайте цену и сроки.

PS Вообще у нас на reality.balticflora.ru как и на любой фирме постоянно возникают подобные мелкие или крупные задачи по дизайну и верстке. Хочется найти фрилансера для постоянного сотрудничества.