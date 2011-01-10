Необходимо подготовить для печати буклет (сам дизайн уже готов). Буклет 42Х14,7 (он сворачивается в три части) 4+4
Изменить пропорции баннера в векторе
Есть баннер размером 5 на 2 метра. Надо поменять ему пропорции, сделать размером 130 на 30 мм, для вставки в печатный буклет. Сделан в векторе, есть исходники в ai. Как он выглядит, можно посмотреть во вложении (это скриншот).
Текст можно сократить.
Указывайте цену и сроки.
PS Вообще у нас на reality.balticflora.ru как и на любой фирме постоянно возникают подобные мелкие или крупные задачи по дизайну и верстке. Хочется найти фрилансера для постоянного сотрудничества.
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