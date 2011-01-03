Нужно сделать баннер для пейнтбольного клуба

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Завершен9 заявок374 просмотра

Нужно сделать дизайн баннера для пейнтбольного клуба http://paintball-mo.ru размер будет 1.5м на 3м горизонтальный.

Обязательно использование лого(исходник прилагается) и следующих строк:

Ярко красочно слово ПЕЙНТБОЛ слева, остальные подробности как свяжемся с исполнителем

Связь icq 293899 буду онлайн после 21:00.

14 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранные исполнители

brikysa1
Елена 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Всё было сделано качественно и в срок, спасибо.
Спасибо Антону за сотрудничество!) Очень приятный человек. Всё четко, ясно, доступно, без задержек. Рекомендую)
sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Всё было сделано качественно и в срок.
Сделал заказ, деньги получил сразу, все четко и ясно, спасибо Антон.

Заявки фрилансеров

brikysa1
Елена 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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