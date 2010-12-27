Простой дизайн (текст и рамка)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок265 просмотров

Нужно сделать дизайн-макет наклейки на авто.

Размер наклейки 105мм х 148,5мм (то есть половина А4)

На наклейке должно быть:

1. Две строчки текста

2. На третей строке телефонный номер

3. В левом углу надпись небольшая надпись (см. цифру 1 на эскизе)

!В приложении эскиз.

Нужно будет сделать два варианта текста.

Вот впринципе и все!

Оплата Вебмани или Яденьги. (500 руб.)

14 лет назад
levfrenkel
Лев 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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