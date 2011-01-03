Оформить брошюру в фирменном стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен19 заявок263 просмотра

Необходимо оформить дизайн небольшой брошюры (2 страницы А4). Главный акцент надо сделать на оформлении титульной страницы. Ее необходимо оформить в фирменном стиле компании (фирменный стиль прилагается). Предполагается, что на титульной странице будет логотип и ряд фотографий с выполненными проектами, а также немного текста . Фотографии имеются в экранном качестве (скрин-шоты), поэтому их желательно каким-то образом обработать, чтобы на печати они выглядели приемлемо. Допускается их уменьшить в разумных пределах. Остальные страницы брошюры не требуют особых изысков, но тем не менее, хотелось бы, чтобы они также содержали элементы фирменного стиля. Контент брошюры уже имеется и его расположение также уже реализовано. Хотя, по рекомендации дизайнера, можно что-то и поменять (в смысле изменения полосности, ширины полей и т.п.). По структуре брошюра должна иметь 2 альбомные страницы формата А4 (т.е. это как папка, но в виде брошюры). Брошюра будет печататься в типографии.

В приложении логотип и бланк компании для образца цветовой гаммы. Все исходники имеются.

14 лет назад
arb065
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Лада очень аккуратный и надежный исполнитель. Все время на связи, оперативно реагирует на любые пожелания. Качество работы на высоте. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкая задача.Своевременная оплата (с премией, что очень приятно). Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад