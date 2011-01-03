Необходимо создание каталога продукции изделий архитектурного декора (фото 550-580 изделий, + некоторые фото с готовых объектов ). Каталог должен быть качественно исполнен, чтобы можно было его использовать не только для рассылки в формате pdf, ...
Оформить брошюру в фирменном стиле
Необходимо оформить дизайн небольшой брошюры (2 страницы А4). Главный акцент надо сделать на оформлении титульной страницы. Ее необходимо оформить в фирменном стиле компании (фирменный стиль прилагается). Предполагается, что на титульной странице будет логотип и ряд фотографий с выполненными проектами, а также немного текста . Фотографии имеются в экранном качестве (скрин-шоты), поэтому их желательно каким-то образом обработать, чтобы на печати они выглядели приемлемо. Допускается их уменьшить в разумных пределах. Остальные страницы брошюры не требуют особых изысков, но тем не менее, хотелось бы, чтобы они также содержали элементы фирменного стиля. Контент брошюры уже имеется и его расположение также уже реализовано. Хотя, по рекомендации дизайнера, можно что-то и поменять (в смысле изменения полосности, ширины полей и т.п.). По структуре брошюра должна иметь 2 альбомные страницы формата А4 (т.е. это как папка, но в виде брошюры). Брошюра будет печататься в типографии.
В приложении логотип и бланк компании для образца цветовой гаммы. Все исходники имеются.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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